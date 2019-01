Emily priznala, da je bila 'zatreskana' v Rihanno

Ko so prejemnico zlatega globusa, 35-letno britansko igralko Emily Blunt , vprašali, v koga je bila zatreskan kot mladostnica, je priznala, da je bila to barbadoška zvezdnica Rihanna .

Za omenjeni film se je morala naučiti tudi plesati, kar jo je naredilo kar malce živčno, je priznala. "To je bila stvar, zaradi katere sem bila najbolj nervozna. Ko mi je palico in klobuk dal sam Rob Marshall, najbolj neverjetni režiser in koreograf, potem sem bila 'o, moj bog'. A ko sem sprejela dejstvo, da igram nekoga, k je tako ikoničen kot Mary Poppins, potem sem premagala strah in je bilo vse skupaj izvrstna zabava. Uživala sem," je priznala.

Film si lahko trenutno ogledate tudi v slovenskih kinematografih.