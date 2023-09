Emily Ratajkowski bo privolila na zmenek z vsakim, ki jo bo peljal na večerjo

Emily Ratajkowski je razkrila zahteve, ki jih ima za tiste, ki jo želijo peljati na zmenek. "Na novo samska jaz se je odločila, da bo odšla na zmenek s komer koli, ki me bo želel peljati na večerjo," je ne družbenem omrežju TikTok s svojimi oboževalci delila odločitev, ki jo je sklenila. V ozadju posnetka je slišati glas, ki govori: "Naredimo to," v opisu objave pa je manekenka zapisala: "Vesela sem, da je obdobje zdravljenja minilo."

Nekateri oboževalci so bili nad njeno odločitvijo navdušeni in so v komentarjih šaljivo zapisali: "Nič več ne reci, pravkar sem rezerviral mizo v Chilliju." "Moja mama je rekla, da lahko prideva na večerjo, če želiš." "To je dobrodelnost." "Počutim se videnega." "Ženo moram vprašati, če se s tem strinja."

Zvezdnica je lani vložila zahtevo za ločitev od moža Sebastiana Beara-McClarda, s katerim ima dveletnega sina Sylvestra. Marca so jo paparaci ujeli, kako se v Tokiu strastno poljublja s pevcem Harryjem Stylesom. Mesec dni pozneje je o poljubu dejala, da se včasih stvari preprosto zgodijo. "Definitivno še vedno ne razmišljam o moških."