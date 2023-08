Emily Ratajkowski: Če nimaš rad Taylor Swift, ne razumeš določenih stvari

Manekenka Emily Ratajkowski je pred kratkim v svojem podkastu High Low With EmRata spregovorila o svojih občutkih do Taylor Swift in njene glasbe. Dejala je, da v preteklosti ni bila navdušena nad njeno glasbo, dokler je nekdanji partner ni prepričal v nasprotno. "Nekako sem odraščala z malo snobizma okoli svoje generacije. Nisem bila nekdo, ki bi na veliko poslušal pop glasbo."

V pogovoru je priznala, da nad Swiftovo sprva ni bila navdušena, ker je bila izjemno popularna. V pogovoru z nekdanjim partnerjem je nato prišla do spoznanja, da velika popularnost ne vpliva na kvaliteto in da stvar, ki je popularna, ni nujno slaba. "Pravzaprav so velikokrat stvari, ki so priljubljene, pravzaprav neverjetno dobre," je priznala in razkrila, kaj je bilo njeno največje odkritje v povezavi s Swiftovo. "Premislila sem si in to me je popolnoma spremenilo. Nisem bila oboževalka in sedaj vem, kaj je to pomenilo. To je pomenilo, da sem bila mizoginistka."

Manekenka, ki se je nedavno udeležila enega od koncertov Taylor Swift, je v nadaljevanju dejala, da je pevka "neverjetna tekstopiska in čudovita performerka" ter da ima kdorkoli, ki se s tem ne strinja, težave in morda ne preveč sofisticirano paleto okusa. "Če nimaš rad Taylor Swift, ne razumeš določenih stvari."

O ljubezni do Swiftove je Emily Ratajkowski v preteklosti že spregovorila, ko je dejala, da ji je njen zadnji album zelo všeč. "Ona je še en primer ženske, ki se je spopadla s tako očitno mizoginijo in seksizmom, pa vendar tega nočemo priznati, ker je močna in uspešna."