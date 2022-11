Emily Ratajkowski in Pete Davidson skupaj na zahvalni dan

Govorice, da se sestajata Emily Ratajkowski in Pete Davidson so vedno glasnejše. Zvezdnika sta skupaj preživela enega pomembnejših ameriških praznikov, zahvalni dan, njuna skupna prijateljica pa je to potrdila z objavo fotografij iz druženja ob večerji, a objavo pozneje izbrisala.

Namigovanja, da se 31-letnica po razhodu z možem sestaja z 29-letnim voditeljem in igralcem, so se pojavila pred nekaj tedni, ko so ju opazili med zmenkom v newyorškem okrožju Brooklyn, kjer sta se držala za roke. Nek vir blizu zvezdnikov je za Us Weekly potrdil, da se par sestaja že več mesecev.