Emily Ratajkowski kljub ločitvi še vedno hrani poročni prstan

"Vsakič, ko slišim zgodbo o ločitvi, moram sama sebe opomniti, da je to žalostno. A v resnici vsem ljudem rečem, da je to dobro za njih," je v pogovoru povedala 31-letnica, ki je še dodala, da se veliko ljudi ločitve boji. "Vem, da je veliko ljudi že dolgo nesrečno poročenih, ker se tako bojijo ločitve. Mislim, da to ni dober način življenja," je prepričana igralka. Tudi sama je v času ločitve priznala, da je to težko obdobje, a da ob jezi in žalosti čuti tudi pričakovanje in veselje prihodnosti.