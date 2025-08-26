Emily Ratajkowski navdušila v drzni črni opravi

Manekenka, ki ima z bivšim možem Sebastianom Bear-McClardom triletnega sina Sylvesterja, je pred kratkim za Elle UK povedala, da uživa v izzivanju pričakovanj o tem, kako naj bi se matere oblačile. Pojasnila je, da je bila med starši v sinovem vrtcu pogosto bolj urejena od drugih, kar pa je zanjo način, kako se poigrava s tradicionalnimi predstavami o materinstvu. "Obstaja ogromno predsodkov o tem, kako naj bi mama bila videti," je dejala.