Tuja scena

Emily Ratajkowski navdušila v drzni črni opravi

Los Angeles, 26. 08. 2025 09.03 | Posodobljeno pred 50 minutami

E.K.
Emily Ratajkowski je na družbenih omrežjih objavila nove fotografije, na katerih nosi drzno opravo. Ponosna mamica je v nedavnem intervjuju priznala, da s svojim stilom rada podira različne stereotipe. "Obstaja ogromno predsodkov o tem, kako naj bi mama bila videti," je med drugim dejala.

Emily Ratajkowski je z novim kompletom fotografij ponovno navdušila svoje sledilce. Manekenka je svojim oboževalcem postregla z novimi vročimi fotografijami, na katerih pozira v drzni črni opravi. 34-letnica je svoj videz dopolnila s petkami.

Manekenka, ki ima z bivšim možem Sebastianom Bear-McClardom triletnega sina Sylvesterja, je pred kratkim za Elle UK povedala, da uživa v izzivanju pričakovanj o tem, kako naj bi se matere oblačile. Pojasnila je, da je bila med starši v sinovem vrtcu pogosto bolj urejena od drugih, kar pa je zanjo način, kako se poigrava s tradicionalnimi predstavami o materinstvu. "Obstaja ogromno predsodkov o tem, kako naj bi mama bila videti," je dejala.

olafur
26. 08. 2025 09.53
koga je navdušila
