Emily Ratajkowski: Na moških ne maram dišav

Emily Ratajkowski je v intervjuju za revijo People dejala, da jo bolj privlačijo moški, ki ne uporabljajo parfumov. "Na moških ne maram dišav. Všeč mi je, ko dišijo po sebi. Morda bom kasneje obžalovala to, kar govorim, ampak všeč mi je ta vonj. Všeč so mi feromoni. Rada nekoga spoznam na podlagi njegovega vonja."

V intervjuju je še povedala, da tudi sama ne pretirava z dišavami, kadar se parfumira, pa upošteva mamin nasvet. "Mama se je vedno parfumirala, ko je odšla ven in naučila me je, kako to narediti. Popršiš si zapestje in ga podrgneš ob drugo, nato pa podrgneš še po vratu. Vedno delam tako." Dodala je, da ima najraje vonj po mokri travi in evkaliptusovih dreves, saj jo spominja na hišo, v kateri je odraščala. "Zjutraj, preden sem šla v šolo, se je vklopil škropilnik. Noro, kako je spomin močno vezan na vonj."