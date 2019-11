Emily Ratajkowski: Nisem le privlačno dekle, ampak veliko več

"Oboje," je odgovorila rjavolaska. "Mislim, da imam zapleteno razmerje s privlačnostjo. Zagotovo sem v tem našla tudi neverjetno moč. Čutim, da sem zato tudi bolj samozavestna. Menim pa, da to nima povezave z mojim zaslužkom in kariero. V svojem telesu se preprosto počutim dobro – to mi je uspelo doseči. Seveda pa je tudi druga plat zgodbe, ki jo občuti vsaka ženska: za mojo privlačnostjo se skriva še marsikaj drugega. Sem veliko več kot samo postavno dekle."

Ashley, najslavnejša ameriška manekenka z oblinami, je razumela njeno težavo:"Ko te v modnem svetu uvrstijo v nekakšno kategorijo, se je težko predstaviti v drugačni luči, ne jemljejo te resno recimo v poslovnem ali uredniškem svetu."

To pa ni bilo prvič, da je Emily spregovorila o boju s stereotipi. Težavo je že osvetlila v intervjuju zaES Magazine leta 2016."To je zelo zanimiv paradoks. Če si seksi igralka, je težko dobiti resno vlogo. Ponudijo ti podobno vlogo, v kateri so te že videli. Ljudje so resnično ovce in si mislijo, le v tem lahko uspe," je dejala pred tremi leti in še vedno zagovarja svoje stališče.