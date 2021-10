Emily Ratajkowski: Če bi snemanje ustavila, se moj prodor na sceno ne bi zgodil

Emily je sedaj v pogovoru za New Yorker Festival dejala, da jo je članek "razjezil in razočaral", saj o incidentu ni spregovorila zato, ker bi želela, da Robin občuti posledice svojega dejanja: "Gre zgolj za košček eseja, ki prikazuje moje spoznanje ter večplasten in zapleten odnos, ki ga imam do moči, do svojega telesa in svoje podobe. Snemanje videospota Blurred Lines je bil odličen primer tega, ker, kot bodo ljudje prebrali v eseju, je bila to v resnici izkušnja, ki mi je dala moč. V snemalni ekipi so bile v večini ženske: režiserka in kinematografinja, s katero sem v preteklosti že delala. Počutila sem se, kot da mi vse te ženske, ki so bile približno moje starosti, govorijo: 'Del tega si. Zabavno je. Se v svoji obleki počutiš udobno?' Ko sem plesala, sem se počutila, kot da plešem za nekaj deklet."