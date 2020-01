Emily Ratajkowski s posebnim namenom objavila fotografijo, na kateri je bila stara 14 let

''Nekoč sem to fotografijo kazala drugim zato, da dokažem, da je moje telo popolnoma naravno. Danes sem nekoliko žalostna, ker takšna slika sploh obstaja. Tukaj sem bila še otrok in želim si, da bi me pri teh letih nekdo spodbujal, naj bom več kot le telo. Čeprav sem napisala vse to, še vedno čutim, da sem zaradi svojega telesa in seksualnosti preko modelinga in platform, kot je Instagram, postala močnejša. Na srečo sem imela ob tem možnost spoznati, da obstajajo deli mene, ki so precej bolj pomembni od seksipilnosti. Če si 14-letno dekle, ki to zdaj bere, ne skrbi o nobeni od naštetih stvari. Beri veliko knjig in se zavedaj, da je vse to, kar vidiš na Instagramu, le en zelo majhen del celote in čudovito kompleksnih človeških bitij,'' je zapisala 28-letna Emily in za svojo iskrenost požela veliko pozitivnih komentarjev in pohval. Mnogi od njenih sledilcev so poudarili, da je čudovito, ker se je obregnila ob iluzijo 'popolnih življenj in postav', ki jo velikokrat ponuja prav Instagram in zaradi katere so številni mladi v stiski, ker ne dosegajo podobnih, večkrat prirejenih, idealov.