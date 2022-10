Emily Ratajkowski po govoricah o romanci z Bradom Pittom: Sem samska

"Sem sveže samska. Praktično prvič v svojem odraslem življenju in moram priznati, da uživam v svobodi, ker me ne skrbi nenehno, kako me bo nekdo dojemal," je povedala postavna 31-letnica, ki je leni izdala svojo prvo knjigo esejev, My Body (Moje telo, op. a.). Emily so v ameriških medijih pred tedni povezovali z Bradom Pittom, a očitno se med njima ne plete nič romantičnega. Sicer naj bi se zvezdnika poznala, a očitno le kot prijatelja. Sicer so v reviji OK! Magazine konec poletja pisali, da naj bi Emily na zmenek povabil Brad, saj naj bi bil navdušen nad njeno umetniško stranjo, njenim pisanjem.