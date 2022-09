Igralka in manekenka Emily Ratajkowski je v New Yorku vložila zahtevo za ločitev od soproga Sebastiana Beara-McClarda. Za par, ki si je večno zvestobo obljubil leta 2018, je bila usodna domnevna Sebastianova 'serijska' nezvestoba.

Emily Ratajkowski je po štirih letih zakona vložila zahtevo za ločitev. Igralka in manekenka je zahtevo za ločitev od soproga Sebastiana Beara-McClarda vložila v New Yorku, natančneje na manhattanskem vrhovnem sodišču. Iz sodnih zapisov, ki so pricurljali v medije, je razvidno, da je pri postopku med zakoncema prišlo do nestrinjanj. To pomeni, da par sam ali s pomočjo mediatorja ni sklenil pogojev poravnave, zato se bo v postopek moral vključiti sodnik.

Emily Ratajkowski po štirih letih zakona vložila zahtevo za ločitev. FOTO: Profimedia

Spomnimo, govorice o ločitvi para so se sprva pojavile meseca julija. Takrat je neimenovani vir za PageSix razkril, da je McClard manekenki bil 'serijsko' nezvest. "Ja, varal je. Serijsko. Ogabno," so bile besede vira, ki ni skrival razočaranja in neodobravanja nad dejanji filmskega producenta. Govorice je nato posredno potrdila tudi Emily, ko se je v javnosti pojavila brez poročnega prstana.