Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Emily Ratajkowski pozirala v zapeljivem spodnjem perilu

Los Angeles, 17. 01. 2026 08.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Emily Ratajkowski

Manekenka Emily Ratajkowski je na družbenem omrežju delila videoposnetek, na katerem pred ogledalom pozira v rdečem spodnjem perilu in ponosno razkazuje svojo vitko postavo. Posnetek je navdušil njene sledilce, ki v komentarjih s svojimi pohvalami niso skoparili.

Emily Ratajkowski je svojim sledilcem postregla z zapeljivim posnetkom. Oblečena zgolj v prosojen komplet rdečega spodnjega perila je manekenka pozirala pred ogledalom in razkazovala svojo izklesano postavo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vroč videoposnetek je navdušil njene oboževalce, ki 34-letnice v komentarjih niso mogli prehvaliti. "Kakšna lepotica," je zapisal eden, drugi pa je dodal: "Emily, iz dneva v dan si videti mlajša."

Zvezdnica, ki je marca leta 2021 rodila sina Sylvestra, z nošenjem pomanjkljivih oblačil ni imela nikoli težav. Za revijo Elle je nekoč dejala, da je tega namreč navajena že praktično vse svoje življenje, saj je odraščala v Južni Kaliforniji, in dodala, da tam velika večina deklet tako rekoč "živi" v kopalkah.

Emily Ratajkowski spodnje perilo videoposnetek poziranje manekenka

Slavni maček zaznamoval uradni obisk poljskega predsednika v Londonu

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
zadovoljna
Portal
Slovenka v finalu izbora za Evrovizijo 2026
Obudite strast: Je načrtovana intimnost res sovražnik romantike?
Obudite strast: Je načrtovana intimnost res sovražnik romantike?
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
vizita
Portal
Zaradi tega se lahko še bolj zredite
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
cekin
Portal
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
moskisvet
Portal
Najdražje ločitve slavnih v zgodovini
Orientalske piramide: skrivnostne grobnice dinastije Xixia
Orientalske piramide: skrivnostne grobnice dinastije Xixia
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
dominvrt
Portal
Sobne rastline pozimi: zakaj jim januar povzroča največ težav?
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladek vikend brez stresa: 5 preprostih sladic, ki vedno uspejo
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Tako boste pripravili noro dobre njoke
Tako boste pripravili noro dobre njoke
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450