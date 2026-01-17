Emily Ratajkowski pozirala v zapeljivem spodnjem perilu

Emily Ratajkowski je svojim sledilcem postregla z zapeljivim posnetkom. Oblečena zgolj v prosojen komplet rdečega spodnjega perila je manekenka pozirala pred ogledalom in razkazovala svojo izklesano postavo.

Vroč videoposnetek je navdušil njene oboževalce, ki 34-letnice v komentarjih niso mogli prehvaliti. "Kakšna lepotica," je zapisal eden, drugi pa je dodal: "Emily, iz dneva v dan si videti mlajša."

Zvezdnica, ki je marca leta 2021 rodila sina Sylvestra, z nošenjem pomanjkljivih oblačil ni imela nikoli težav. Za revijo Elle je nekoč dejala, da je tega namreč navajena že praktično vse svoje življenje, saj je odraščala v Južni Kaliforniji, in dodala, da tam velika večina deklet tako rekoč "živi" v kopalkah.