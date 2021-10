Emily Ratajkowski razkrila, da jo je Robin Thicke na snemanju otipaval

Novinar londonskega časnika je zapisal, da se je Emily po incidentu "prvič tisti dan počutila golo" in navajal njene besede: "Brado sem potisnila naprej in skomignila z rameni, pri čimer sem se izognila stiku z očmi. Po telesu sem čutila vročico ponižanja. Nisem reagirala ... ne zares, tako kot bi morala."

"Nenadoma sem začutila hladne in tuje roke neznanca, kako od zadaj objemajo moje gole prsi. Instinktivno sem se umaknila vstran in za hrbtom videla Robina Thicka," v svoji knjigi, ki bo izšla naslednji mesec, piše 30-letna Emily. Dodala je, da je na snemanju uživala, dokler se ni pijan Thicke začel neprimerno obnašati. "Bedasto se je nasmehnil in se spotaknil nazaj, oči pa je imel skrite za sončnimi očali. Z glavo sem se obrnila proti črnini na drugi strani seta. Glas režiserke se je zlomil, ko je zaklicala: 'Si v redu?'" navaja v avtobiografiji z naslovom My body , po slovensko Moje telo.

Ameriški pevec Robin Thicke je na snemanju videospota svoje največje glasbene uspešnice Blurred lines prestopil mejo dovoljenega obnašanja. Emily Ratajkowski , ki ji je nastop v videospotu prinesel svetovno slavo, je v svoji knjigi zapisala, da jo je pevec med snemanjem prijel za prsi, poroča The Sunday Times of London .

Manekenkino obtožbo je potrdila tudi režiserka spota Diane Martel: "Spomnim se trenutka, ko jo je prijel za prsi, v vsaki roki je držal eno. Stal je za njo, saj sta bila oba obrnjena naprej. S svojim zelo agresivnim brooklynskim glasom sem zakričala: 'Kaj za vraga počneš, dovolj je. Snemanje je končano!'" Dodala je, da se je pijan Robin v zadregi opravičil, nato pa deloval "skesano".

Ratajkowska je bila ena izmed treh manekenk, ki so se v videospotu pojavile razgaljene. Ta je zaradi golote dobil tudi cenzurirano verzijo, ki so jo vrteli predvsem na malih ekranih, medtem ko sta na YouTubu dostopni obe verziji.

Skladba Blurred Lines je bila leta 2015 razglašena za plagiat, ker je nastala po pesmi Got to Give It Up, ki jo je leta 1977 prepeval Marvin Gaye. Na sodišču so odločili, da morata Robin in Pharrell Marvinovim otrokom zaradi kršenja avtorskih pravic plačati 7,4 milijona dolarjev (približno 6,9 milijonov evra).