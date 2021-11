Emily Ratajkowski razume čar Peta Davidsona

"Je profesionalen, to je prva stvar, ki jo morate vedeti o Petu. Je visok in zato je ženskam privlačen. Je zelo očarljiv, ranljiv in ljubek. Njegov lak za nohte je vrhunski. Dobro izgleda," je komikove vrline naštevala 30-letnica in dodala, da ima zvezdnik filma The King of Staten Island odličen odnos s svojo mamo, kar je po mnenju Emily še ena izmed pomembnih lastnosti tega očarljivega mladeniča.