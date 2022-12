Emily Ratajkowski s pomočjo terapije premagala strah pred zapuščenostjo

Tudi zvezdniki se vsakodnevno spopadajo z različnimi travmami in strahovi. O svojih je v podkastu High Low , katerega avtorica je, spregovorila manekenka Emily Ratajkowski , ki je s poslušalci delila svoje izkušnje s terapijami. Kot je razkrila, ji je prav terapija pomagala premagati strah pred zapuščenostjo, s katerim se je borila.

"To pomeni, da nočete biti sami. Običajno je vaša samopodoba negativna, druge pa vidite v pozitivni luči. Pogosto iščete odobravanje, podporo in odzivnost svojega partnerja, na starše pa se pogosto obračate z namenom, da vam nudijo odobravanje," je nadaljevala zvezdnica.

Medtem ko nekateri ljudje prav s pomočjo staršev uspejo izboljšati lastno podobo, je manekenka priznala: "Meni je pomagala terapija, kjer sem se naučila neodvisnosti in se dokopala do korenin strahu pred zapuščenostjo." Dodala je, da dela na tem, da s svojim enoletnim sinom razvijeta zdrav medsebojni odnos in navezanost drug na drugega.

Sylvester je bil rojen marca 2021, to je eno leto, preden sta se njegova starša odločila, da se razideta. Manekenko so odtlej povezovali z Bradom Pittom, DJ-jem Oraziom Rispom in Petom Davidsonom, s katerim naj bi bila sedaj tudi par, čeprav tega uradno še nista potrdila.

V oktobrskem intervjuju, ki ga je dala za revijo Harper's Bazaar, je spregovorila tudi o tem, da si ne želi več biti dekle, ki pristane na vsak zmenek: "V preteklosti nisem bila preveč uspešna pri odločanju o tem, kaj mi je všeč. Sedaj mi je res zabavno iti na večerjo s kom in ugotavljati, kateri deli njegove osebnosti so mi bili všeč in kateri ne."