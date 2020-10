Emily Ratajkowski pričakuje prvega otroka: ne želi razkriti spola

Slavna manekenka Emily Ratajkowski je noseča. V pogovoru za ameriško izdajo revije Vogue je razkrila, da sta s soprogom Sebastianom v veselem pričakovanju. Spola za zdaj še ne želi razkriti.

29-letnaEmily Ratajkowskije sporočila veselo novico: "Ko sva s partnerjem prijateljem povedala, da sem noseča, so nama vsi čestitali in začeli spraševati, ali bova dobila fanta ali deklico. Odgovorila sem jim, da spola otroka ne bomo vedeli, dokler ne dopolni 18 let in nam to sam pove."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Vsi se temu smejijo. Vendar nekaj resnice je v tem," je še dodala manekenka, ki je zaslovela v videoposnetku Blurred Lines pevca Robina Thicka. V nadaljevanju se sprašuje: "Kdo bo ta oseba? Komu bova postala starša? Kako bo spremenil najina življenja in kdo sva midva?"

icon-expand Emily Ratajkowski je noseča. FOTO: Profimedia

"To je čudovit in strašljiv trenutek, ki nas dela nemočne,"je še dodala rjavolaska. "Ne maram, da nas omejujejo predsodki. Želim biti mati, ki svojemu otroku dovoli, da sam ugotovi, kaj želi biti. Želim si, da pred tem razmisli o sebi in spozna svet."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Glede določenih stvareh sem popolnoma nemočna. Predvsem glede nosečnosti: kako se bo spremenilo moje telo in kdo bo postal moj otrok. Ampak s tem nimam težav. Namesto da bi me bilo strah, se počutim mirno," je v intervjuju za Vogue še povedala 29-letnica. Veselo novico je delila tudi s sledilci na Instagramu, kjer je objavila čustven videoposnetek z nazornimi izseki."Ta video bom cenila do konca svojega življenja,"je začela svoj zapis ob objavi. "Hvala moji briljantni in radodarni prijateljici Leni Dunham za njeno vizijo in zavzetost pri režiji videoposnetka. Tako sem hvaležna. In hvala mojemu drugemu čudovitemu prijatelju Robertu Beattyju za njegovo glasbo in Danielle Schneidermanza montažo! Vsi ste ta trenutek naredili, kar se da poseben. Scenarij sem napisala sama prav tako sem tudi sama naredila posnetke. V svojem domu."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke