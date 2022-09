Emily Ratajkowski se je izselila iz družinskega stanovanja v New Yorku

Emily Ratajkowski se je odločila za naslednji korak v razvezi z možem Sebastianom Bearom-McClardom in se odselila iz njunega skupnega stanovanja, ki sta si ga delila v New Yorku. 31-letnico so pred dnevi fotografi ujeli med tem, ko ji je selitveni servis pomagal pri selitvi njenih stvari, kot so pohištvo, umetnine, obleke in ostali predmeti, pri selitvi pa je pomagala tudi njena prijateljica.