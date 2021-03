Emily Ratajkowski se je razveselila prvega otroka

"Sylvester Apollo Bear se nam je pridružil," je zapisala v objavi ob sliki, na kateri doji novorojenčka. "Sly je prišel 8. marca 2021 na najbolj neverjetno, lepo in ljubezni polno jutro mojega življenja," je še dodala.

Februarja, le mesec pred rojstvom sinka, sta s prijatelji proslavila tudi njegov bodoči prihod, zabava pa se je odvila v hotelu NoMad v New Yorku, fotografi pa so bodoča starša ujeli s polnimi rokami rož, balonov in daril za otroka.