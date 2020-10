Emily Ratajkowski svojo knjigo esejev naslovila Moje telo

Po poročanju tujih medijev Emily Ratajkowskiv svoje zapise vključuje misli o tem, kaj pomeni biti ženska, kakšen odnos imajo moški do žensk in sprašuje se o samozavesti ter samostojnosti žensk. Manekenka je sicer končno sklenila dogovor in podpisala pogodbo z založbo Henry Holt and Company, ki bo izdala njeno zbirko esejev z naslovom Moje telo.