Emily Ratajkowski uradno potrdila zvezo s francoskim režiserjem

Emily Ratajkowski je ponovno zaljubljena. Manekenka je na družbenem omrežju objavila fotografije s svojim novim izbrancem in tako uradno potrdila zvezo s francoskim filmskim režiserjem Romainom Gavrasom, ki je leta 2023 za kratek čas hodil s priljubljeno pevko Duo Lipo.

Njune romantične fotografije so navdušile njene oboževalce. "Ikonično," je zapisal eden od sledilcev, drugi pa je dodal: "Oh, to je pa lepo videti." 34-letna zvezdnica se je leta 2022 ločila od svojega bivšega moža Sebastiana Bear-McClarda. V štiri leta dolgem zakonu sta se razveselila rojstva zdaj štiriletnega sina Sylvestra Apolla.