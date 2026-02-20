Naslovnica
Tuja scena

Emily Ratajkowski uradno potrdila zvezo s francoskim režiserjem

New York, 20. 02. 2026 15.20 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Emily Ratajkowski

Manekenka Emily Ratajkowski je uradno potrdila svoje novo ljubezensko razmerje s priznanim francoskim filmskim režiserjem Romainom Gavrasom, ki je v preteklosti hodil z glasbenico Duo Lipo. Po ločitvi od Sebastiana Beara-McClarda, s katerim ima sina Sylvestra, je manekenka razveselila sledilce z objavo galerije romantičnih fotografij, na katerih pozira v objemu novega izbranca. Njeni številni oboževalci so objavo pospremili z valom navdušenja in številnimi spodbudnimi komentarji.

Emily Ratajkowski je ponovno zaljubljena. Manekenka je na družbenem omrežju objavila fotografije s svojim novim izbrancem in tako uradno potrdila zvezo s francoskim filmskim režiserjem Romainom Gavrasom, ki je leta 2023 za kratek čas hodil s priljubljeno pevko Duo Lipo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njune romantične fotografije so navdušile njene oboževalce. "Ikonično," je zapisal eden od sledilcev, drugi pa je dodal: "Oh, to je pa lepo videti."

34-letna zvezdnica se je leta 2022 ločila od svojega bivšega moža Sebastiana Bear-McClarda. V štiri leta dolgem zakonu sta se razveselila rojstva zdaj štiriletnega sina Sylvestra Apolla.

Preberi še Emily Ratajkowski pozirala v zapeljivem spodnjem perilu

Septembra 2023 je igralka poudarila, da se ji zdi ločitev pred 30. letom na nek način celo šik. "Zdi se torej, da se veliko mladih dam loči, preden dopolnijo 30 let," je povedala v TikToku, ki ga je objavila dan po tem, ko je Joe Jonas vložil zahtevo za ločitev od Sophie Turner, ki je bila tedaj stara 27 let. "Kot nekdo, ki se je poročila pri 26 letih in je pri svojih 32 letih ločena že več kot eno leto, vam moram povedati, da mislim, da ne obstaja nič boljšega. Biti v dvajsetih je pravi izziv. Nič ni boljšega kot biti v tridesetih, še vedno seksi, morda imeti nekaj svojega denarja, ugotoviti, kaj želiš početi s svojim življenjem, in preizkusiti tisto zakonsko fantazijo ter spoznati, da morda ni tako zabavno, kot se zdi. In potem imaš še celo življenje pred seboj," je dodala.

Gola in mlada – vroča Sofia Vergara navdušila s fotografijami

bibaleze
