Emily Ratajkowski: Videz ljudi na družbenih omrežjih je vse bolj realen

"Ne morem nehati govoriti o TikToku. Pravkar sem si ga namestila na telefon. Pravzaprav sem veliko razmišljala o tem, saj je ogromno uporabnikov tudi deset ali 15 let mlajših od mene. Mislim, da mladi vzpostavljajo resnično dober odnos do družbenih omrežji," je za portalPeopledejala priljubljena zvezdnica."Podobe so vse bolj realne. Ko sem začela uporabljati Instagram, so vsi uporabljali preveč filtrov in želeli biti popolni. Zdaj prevladuje naraven videz in tudi mozolji, to je super."

Emily je priznala, da družbena omrežja dajejo najstnikom več samostojnosti pri oblikovanju javnih podob, kar je manjkalo njej, ko je kot mlada ženska stopila na trg. Pred kratkim je celo na Instagramu objavila fotografijo, ko je imela 14 let: ''Nekoč sem to fotografijo kazala drugim zato, da dokažem, da je moje telo popolnoma naravno. Danes sem nekoliko žalostna, ker takšna slika sploh obstaja."