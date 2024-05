Emily Ratajkowski za dobrodelni dogodek nadela nadvse drzno obleko

Kate Beckinsale, Chrissy Teigen, John Legend in Irina Shayk. To so le nekatera izmed odmevnih imen zvezdnikov, ki so se v New Yorku udeležili dogodka King's Trust Gala 2024. Dogodek je podprl dobrodelno delo kralja angleškega kralja Karla III. v Združenih državah Amerike. Tam je bila tudi Emily Ratajkowski.