Emily Ratajkowski za spolni napad obtožila priznanega fotografa

Ameriška manekenka in igralka je v prispevku za eno od ameriških revij znanega fotografa obtožila, da jo je leta 2012 spolno zlorabil na njegovem domu. Tja se je odpravila po navodilih takratnega agenta. Jonathan Leder je fotografije, ki so nastale pred incidentom, tudi objavil v svoji knjigi, zvezdnica pa mu je uporabo slikovnega materiala že večkrat poskušala preprečiti.

Emily Ratajkowski je fotografa Jonathana Lederjaobtožila, da jo je spolno zlorabil leta 2012, do incidenta pa je prišlo na njegovem domu v regiji Catskills v ameriški zvezni državi New York. 29-letnica je podrobnosti o takratnem dogajanju razkrila v članku, ki ga je napisala za revijo New York. V prispevku, ki je bil objavljen v teh dneh, opisuje, da jo je na fotografov dom poslal takratni agent. Šlo naj bi za neplačano snemanje za časopis Darius, angažma pa je narekoval tudi, da manekenka na fotografovem domu tudi prenoči.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Njena naloga je bilo poziranje v spodnjem perilu. Fotograf ji je ponudil rdeče vino, ona pa ga je sprejela, saj je želela delovati bolj zrela.''Naučena sem bila, da je pomembno pridobiti dober sloves delavke, ki se ne pritožuje. Agent mi je zmeraj govoril, da nikoli ne vem, s kom bo umetnik delal po tem,''je delila svoje razmišljanje izpred nekaj let.

icon-expand Jonathan Leder je zvezdnico na svojem domu fotografiral leta 2012. FOTO: Youtube

Čez nekaj trenutkov jo je Leder prosil za nekaj fotografij brez oblačil. Navodilom je sledila in pozirala na postelji: ''Ob tem se je del mene izklopil. Bliskavica je bila tako močna, jaz pa sem spila toliko vina, da so se črni madeži pred mojimi očmi pričeli povečevati.''Kmalu za tem se je ogrnila s pregrinjalom, fotograf pa jo je pričel spraševati o njenih preteklih zvezah in jo kmalu za tem zlorabil: ''Vsega se spominjam zgolj megleno. Vem samo, kakšen je bil občutek.'' Leder jo je pričel otipavati, zvezdnica pa se je hitro zavedla in se brez besed z vso silo umaknila, on pa je nato prostor zapustil. Kljub temu je prenočila v njegovem domu in se naslednji dan z vlakom vrnila domov. Vse fotografije, ki so tisti dan nastale, so bile leta 2016 tudi objavljene v knjigi Leder / Ratajkowski Collector's Edition.

icon-expand Emily je glasno nastopila tudi proti filmskemu mogotcu Harveyju Weinsteinu, obtoženemu številnih zlorab. FOTO: Profimedia