Emily Ratajkowski zaradi moževe 'serijske' nezvestobe načrtuje ločitev.

"Ja, varal je. Serijsko. Ogabno," so bile besede vira, ki ni skrival razočaranja in neodobravanja nad dejanji filmskega producenta. Govorice je posredno potrdila tudi 31-letna igralka in manekenka, ki se je v javnosti nedavno pojavila brez poročnega prstana. Par, ki je zvezo javno naznanil februarja 2018 in se le dva tedna kasneje tudi poročil, je sicer v preteklem letu izrekel dobrodošlico prvorojencu Sylvestru.