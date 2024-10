Eminem bo postal prvič dedek

OGLAS

Eminem bo kmalu dobil prvega vnuka ali vnukinjo. Veselo novico je sporočil v videospotu za pesem Temporary, v katerem je prikazano, kako mu njegova 28-letna hči Hailie Jade in njen mož Evan McClintock podarita dres z napisom 'dedek' in številko 1, pokažeta pa mu tudi posnetek sonograma. 51-letnikove oči se ob novici široko razprejo in orosijo, od začudenja pa se mu odprejo usta.

Zvezdnikova hči se je februarja 2023 zaročila z dolgoletnim partnerjem, s katerim sta se spoznala leta 2016 na univerzi v Michiganu. Fotografije, ki so nastale ob zaroki je objavila tudi na družbenem omrežju, ob njih pa pripisala: "Običajni utrinki vikenda. Ljubim te Evan McClintock." Dodala je še datum 2. 4. 23, njen zaročenec pa je v njenem podkastu razkril, da je že decembra 2022 njenega slavnega očeta prosila za njeno roko. "Videl sem tvojega očeta, ki je odhajal po stopnicah, in si mislil, da moram to storiti takoj sedaj, sicer bom moral preložiti na drug termin. Zato sem mu sledil navzdol, kjer si je rezal tvojo torto in ga vprašal," je dejal.