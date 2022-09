Eminem in Snoop Dogg po možganski anevrizmi Dr. Dreja zakopala bojno sekiro

"Oba sva se strinjala, da je vse skupaj butasto, še posebej to, da se pričkava ob tem času," je dejal Eminem in dodal, da se sicer ne spomni, kdo od njiju je prvi kontaktiral drugega in pričel pogovor ter se strinjala, da spor nima smisla. "Mislim, da je šlo takrat za nesporazum v komunikaciji, saj je Snoop Dogg sklepal, da bova sodelovala v eni izmed pesmi na mojem albumu The Mathers LP," je še povedal.

Na neki točki se je zgodilo, da so se sporočila med njima izgubila, 50-letni Snoop pa je mislil, da se je Eminem samo poigraval z njim. A vse se je spremenilo, ko je Dre pristal v bolnišnici, njegovo zdravstveno stanje pa je bilo resno. "Doggy Style mi je spremenil življenje," je o Snoopovem albumu iz leta 1993 še dodal Eminem.