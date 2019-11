Eminem leta 2007 na robu smrti: na dan vzel 30 protibolečinskih tablet

15-kratnega dobitnika grammyja Marshalla Mathersa , bolj znanega pod imenom Eminem , so leta 2007 odpeljali v bolnišnico. Ko se je zbudil na oddelku za intenzivno nego, so mu takrat rekli, da je vzel toliko protibolečinskih tablet, da je količina primerljiva s štirimi vrečkami heroina.

"Moji organi so prenehali delovati, jetra, ledvici, morali me bodo dati na dializo, niso mislili, da bom preživel. Moje dno bo smrt," je dejal. A to ni bilo dovolj, da bi spoznal, da nujno potrebuje pomoč. Dokler se to še ni zgodilo dvakrat in takrat je spoznal, da bo umrl. Pomoč in podporo je tako našel v Eltonu Johnu, ki mu je pomagal, da si povrne življenje.

"Kot svetovni zvezdnik s skoraj 30 leti treznosti, ki jo je imel za seboj, je bil Elton John popoln mentor, ki je lahko pomagal Marshallu," je zapisal avtor Anthony Bozza v novi biografiji slavnega raperja z naslovom Not Afraid: The Evolution of Eminem. "Tedensko sta imela terapije in se tako tudi zelo zbližala."

Elton je ostal zvest svojemu prijateljstvu z raperjem, kljub domnevno Eminemovim homofobnim besedilom. Leta 2001 sta na podelitvi glasbenih nagrad grammy zapela v duetu. "Nisem vedel, da je gej," je Eminem izjavil leta 2004. "V bistvu mi je bilo vseeno."