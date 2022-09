'Kar nekaj časa je trajalo, da so moji možgani začeli znova delovati'

Ameriški raper je iskreno spregovoril o predoziranju s tabletami pred 15 leti. Po skoraj tragičnem dogodku se je odločil za popolno abstinenco, saj je v času odvisnosti na noč zaužil tudi do 80 protibolečinskih tablet in pomirjeval. Sedaj je trezen že 14 let.

Eminem se je pred kratkim pridružil svojemu dolgoletnemu managerju Paulu Rosenbergu in se v pogovoru v sklopu njegovega podcasta Paul Pod: Curtain Call 2 spomnil težkih trenutkov iz svoje preteklosti. Po predoziranju leta 2007 se je odpovedal omami in našel nov smisel: ''Spomnim se, da sem se končno streznil in vso sranje je odneslo iz mojega sistema, spomnim se, da sem bil resnično srečen in vse je bilo čisto novo zame,'' je dejal in dodal, da je kočno lahko užival pri ustvarjanju albuma Relapse (2009). To je bil prvi studijski izdelek po dveh letih od predoziranja s tabletami.

icon-expand Eminem FOTO: AP

Raper je skoraj umrl zaradi svoje težke odvisnosti od protibolečinskih tablet in pomirjeval (Vicodina in Valiuma). ''To je bilo prvič, da sem se v glasbi zabaval, da sem se znova učil rapa, zapomnil sem si celoten proces ... Resnično dolgo je trajalo, da so moji možgani začeli znova delovati,'' je bil iskren o nastanku albuma.