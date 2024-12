Eminem o skupnem albumu s 50 Centom: Prenehati morava z izgovori

Obstaja možnost za ponovno združitev Eminema in 50 Centa . V intervjuju za Whoo's House je reper Eminem razkril, da bi bil pripravljen ustvariti skupni albumu s 50 Centom . Minilo je namreč že več kot 20 let, odkar sta prvič skupaj sodelovala pri uspešnici Patiently Waiting . "To bi bilo čudovito," je rekel Eminem in dodal: "Samo prenehati morava s temi izgovori in to preprosto narediti. Nikoli pa ne bi rekel, da je to nemogoče."

Zvezdnika sta o skupnem ustvarjanju spregovorila leta 2014 za Complex Tv. "Patiently Waiting je bil eden prvih bitov, ki sem jih poslal 50 Centu. Obstajala je samo podlaga violončela in bobnov," je povedal Eminem. 50 Cent je občudoval surovo podlago in nemudoma napisal glasbo zanjo."Zame je bilo dovolj, da poznam tempo in občutek," je dejal. Slavna raperja sta se pred kratkim združila pri skladbi Gunz N Smoke skupaj z Dr. Drejem na albumu Snoop Dogga z naslovom Missionary, ki je izšel letošnje leto.

Leta 2002 je Eminem odkril 50 Centa in podpisal pogodbo z njim s svojo založbo Shady Records. Od takrat je 50 Cent zgradil uspešno glasbeno in filmsko kariero. Čeprav se je Eminem pogosto vrtel med glasbo, televizijo in turnejami, je bilo ustvarjanje glasbe zanj vedno na prvem mestu."Še vedno dela isto, še vedno vrta, še vedno je prvi, še vedno je najbolj prodajan. Še vedno zmore. Še vedno zdrži," je 50 Cent pred kratkim za People dejal o svojem prijatelju. Dodal je: "To je zato, ker se nikoli ni ustavil. Ostal je tam. Ko sem si začel ogledovati film, televizijo in druga področja, kamor sem se želel usmeriti, je on ostal v snemalnem studiu."