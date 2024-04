Eminem praznoval 16 let treznosti

Eminem je že 16 let trezen. Raper, čigar pravo ime je Marshall Mathers III. , je na družbenem omrežju Instagram delil fotografijo, na kateri v dlani drži žeton, ki ga je pridobil kot priznanje skoraj dvajsetletne odpovedi substancam, od katerih je postal odvisen. Kmalu po objavi so se med komentarji zvrstile čestitke oboževalcev in zvezdniških prijateljev, ki ga podpirajo na njegovi poti.

Eminem je sicer v preteklosti že spregovoril o svojem boju z odvisnostjo od mamil in alkohola. Leta 2007 je zvezdnik filma 8 milj skoraj umrl zaradi prevelikega odmerka metadona, kar ga je prisililo, da se je moral odreči zlorabi tablet na recept, od katerih je bil zasvojen, in spremeniti način življenja.

Leta 2015 je v intervjuju za Men's Journal razkril, da je v času, ko je bil odvisen od tablet in metadona, tehtal 104 kilograme. "Obloga, ki jo povzročijo tablete, ki sem jih jemal več let, je pustila luknjo v mojem želodcu. Da bi se izognil bolečinam v trebuhu, sem nenehno jedel – in jedel slabo," je dejal in dodal, da je po zdravljenju našel način, da je shujšal in začel funkcionirati trezen.

"Začel sem se ukvarjati s tekom, kar je povišalo naravno raven endorfina in mi pomagalo pri spanju, zato je bilo to popolno," je priznal in dejal, da se je sam sebi zdel kot hrček, ki nenehno teče. Ko je bil leta 2022 sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla, je v govoru povedal, da mu je glasba rešila življenje.