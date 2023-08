Eminem republikanskemu kandidatu prepovedal uporabo svojih pesmi.

Eminem je prek organizacije za izvajalske pravice BMI republikanskemu kandidatu Viveku Ramaswamyju poslal prošnjo v obliki pisma, v katerem je politika prosil, naj preneha uporabljati njegove pesmi. Glasbenik je prošnjo poslal, ko je politik na enem izmed dogodkov v Iowi zapel pesem Lose Yourself. "BMI bo kakršno koli izvedbo Eminemove glasbe s strani Vivekove kampanje jemal kot kršitev licence," je bilo med drugim zapisano.

Predstavnica Viveka Ramaswamyja je potrdila, da so prejeli pismo z Eminemovim nesoglasjem za uporabo njegove glasbe, in dodala, da bo raperjeva prošnja upoštevana. Pojasnila je, da je politik pesem spontano zapel, ko se je sprostil na odru, in da bo od sedaj naprej rapanje prepustil pravim glasbenikom.

38-letni politični novinec Vivek Ramaswamy velja za vzhajajočo zvezdo med republikanskimi politiki, ki se bodo z Donaldom Trumpom pomerili v bitki za predsedniški stolček prihodnje leto. Prepoved uporabe določene glasbe je prav Trumpu več kot znana. Med drugim je prejel pisma glasbenikov, kot so Rolling Stones, Queen, Adele in Pharrell Williams.