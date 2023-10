Eminem s hčerjo Hailie Jade Scott skupaj na tekmi ameriškega nogometa

Če gre za tekmo njunega najljubšega kluba Detroit Lions, Eminem in Hailie Jade Scott nimata težav s tem, da ju pri druženju v javnosti ujamejo paparaci. Slavni raper in njegova hči se sicer redko pojavita skupaj, a nedavno sta si iz VIP-lože ogledala tekmo ameriškega nogometa, kjer seveda nista ostala neopažena.

Tako 50-letni glasbenik kot tudi njegova 27-letna hčerka, ki jo ima iz zakona z nekdanjo ženo Kim Mathers, sta utrinke svojega navijanja delila na družbenih omrežjih. Zvezdnik je objavil svojo fotografijo in posnetek, ko so ga obiskovalci ujeli med navijanjem in v pogovoru s Hailie. "Detroit je močen. Gremooo in goool," je pripisal ob objavo.