Eminem se je na novem albumu opravičil Rihanni za izjavo, da podpira Chrisa Browna

Namreč leta 2019 je v javnost pricurljalo besedilo Eminemove pesmi, v kateri je raper podprlChrisa Brownav sporu zRihanno. Po več kot osmih letih je Eminem dodal malo soli na staro rano. Rihanno je takratni fant Chris namreč hudo pretepel in zato pristal na sodišču. Lani pa je Eminem v neavtoriziranem besedilu podprl slednjega. Takrat je v besedilu pesmi povedal:"Seveda, sem se postavil na stran Chrisa Browna. Tisto pra**** bi pretepel tudi sam."

A Eminem se je očitno pokesal, kar se ne zgodi velikokrat. V pesmi Zeusse je Rihanni opravičil, kjer je povedal: "Preden spet obljubim, da sem vedno iskren, z vsem srcem, Rihanna, sprejmi moje opravičilo. Žal mi je za tisto pesem. Ri, res mi je žal. Nisem ti želel povzročiti bolečine. A ne glede na vse, ni bilo prav, da sem to naredil."

Rihanna in Eminem sta sicer sodelovala kar trikrat in skupaj izdala pesmi: Love the way you lie, Numb inThe monster. Leta 2014 sta se skupaj odpravila na turnejo.