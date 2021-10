Eminem stregel gostom ob odprtju svoje restavracije

Restavracija Mom's Spaghetti je ime dobila po besedilu iz ene najbolj znanih Eminemovih pesmi, Lose Yourself , ki je raperju leta 2003 prinesla prestižno filmsko nagrado oskar. Raper je s tvitom spodbudil sledilce in oboževalce, naj pridejo na slavnostno odprtje.

Oboževalci so 48-letnega zvezdnika, čeprav je pri okencu stregel s kapo s ščitkom, hitro prepoznali, priložnost pa so seveda izkoristili tudi za selfije, ki so jih kasneje delili na družbenih omrežjih. Seveda nihče od obiskovalcev in oboževalcev raperjeve glasbe ni želel zamuditi priložnosti za fotografiranje s svojim idolom.