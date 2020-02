Zakaj je Eminem na oskarjih nastopil šele 17 let po zmagi

Eminem se je na odru oskarjev pojavil šele sedemnajst let po zmagi.

Pesem Lose yourself je leta 2003 slavila v kategoriji najboljše filmske skladbe, vendar pa se glasbenik takrat na prireditvi ni pojavil. Kar sedemnajst let po zmagi ritmičnega glasbenega hita pa je Eminem popravil napako. Ker nastop ni bil najavljen so se pojavila ugibanja, zakaj je reper oder oskarjev zavzel ravno na tokratni prireditvi.