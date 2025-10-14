Svetli način
Eminem znova dedek: posvojena hči pričakuje otroka

Los Angeles, 14. 10. 2025 16.07 | Posodobljeno pred 18 minutami

K.Z.
Potem ko se je Eminem marca razveselil prvega vnuka, bo že kmalu dobil še drugega. Njegova posvojena hči Alaina Marie Scott je na družbenem omrežju z objavo fotografije sporočila, da se bosta z možem Mattom Moellerjem razveselila otroka. To bo prvi otrok za dolgoletni par.

Le nekaj mesecev za tem, ko je Eminemova hči Hailie Jade povila prvega otroka, je njegova pastorka Alaina Marie Scott na družbenem omrežju sporočila, da je noseča. 32-letnica se bo z možem Mattom Moellerjem razveselila prvega otroka, to pa bo že drugi vnuk slavnega raperja.

Alaina, ki jo je zvezdnik posvojil pred leti, je delila fotografije z možem, ob njih pa zapisala: "Najboljše od tebe in mene. Že mesece nosim v sebi droben srčni utrip. To mi je že na vse možne načine spremenilo življenje. Nekaj neopisljivega je v tem, ko veš, da majhno življenje raste, sanja in se razvija, medtem ko ti živiš vsakdanje življenje in šepetaš molitve in upanja, ki jih lahko sliši samo ta otrok."

"Še nikoli nisem bila bolj hvaležna za to darilo in za širitev naše družine, nekaj, kar smo si tako dolgo želeli. Hvala Bogu za ta blagoslov. Dojenček M, komaj čakamo, da te spoznamo," je še dodala.

Zakoncema so pod objavo čestitali številni oboževalci, oglasili pa so se tudi zvezniški prijatelji in družinski člani. "Tako sem vesela zate, komaj čakam, da bom teta temu malčku," je zapisala Hailie, oglasil pa se je tudi Eminemov brat Nathan, ki je zapisal: "Čestitam, tako sem navdušen zate! Postala bosta odlična starša. Nehajta me delati starejšega, haha."

Eminem je novico, da bo prvič postal dedek, izvedel približno v tem času lani, ko mu je Hailie razkrila, da je noseča. Marca letos se mu je rodil vnuk Elliot Marshall McClintock.

