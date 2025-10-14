Eminem znova dedek: posvojena hči pričakuje otroka

Le nekaj mesecev za tem, ko je Eminemova hči Hailie Jade povila prvega otroka, je njegova pastorka Alaina Marie Scott na družbenem omrežju sporočila, da je noseča. 32-letnica se bo z možem Mattom Moellerjem razveselila prvega otroka, to pa bo že drugi vnuk slavnega raperja.

Alaina, ki jo je zvezdnik posvojil pred leti, je delila fotografije z možem, ob njih pa zapisala: "Najboljše od tebe in mene. Že mesece nosim v sebi droben srčni utrip. To mi je že na vse možne načine spremenilo življenje. Nekaj neopisljivega je v tem, ko veš, da majhno življenje raste, sanja in se razvija, medtem ko ti živiš vsakdanje življenje in šepetaš molitve in upanja, ki jih lahko sliši samo ta otrok."

"Še nikoli nisem bila bolj hvaležna za to darilo in za širitev naše družine, nekaj, kar smo si tako dolgo želeli. Hvala Bogu za ta blagoslov. Dojenček M, komaj čakamo, da te spoznamo," je še dodala.