Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Eminemov koncert navdušil tudi raperjevega vnuka

Detroit, 28. 11. 2025 20.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
1

Raper Eminem je ob zahvalnem dnevu nastopil ob polčasu tekme ameriškega nogometa v Detroitu. Na polnih tribunah je bila tudi njegova hčerka Hailie Jade, ki je v nastopu uživala skupaj s sinom Elliotom. Malček, ki je na svet prijokal marca letos, je zaplesal na ritme dedkove glasbe.

Raper Eminem je zahvalni dan preživel delovno. V Detroitu je namreč nastopil ob polčasu tekme ameriškega nogometa. A kljub dejstvu, da na praznik ni počival, je poseben dan vseeno preživel v družbi družine. Na tribunah sta ga namreč med nastopom bodrila hčerka Hailie Jade in vnuk Elliot Marshall.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Malček, ki je na svet prijokal marca letos, je zaplesal na ritme dedkove glasbe. Skrbna mama je njegova ušesa zaščitila z velikimi slušalkami in ga tesno objela, medtem ko sta z varne razdalje opazovala raperjev šov. "Dedek je," je moč prebrati z ust 29-letnice, ki je posnetek delila na svojem profilu na Instagramu. Na koncertu je bil tudi njen soprog Evan McClintock.

Hailie Jade je pred rojstvom v eni od pogovornih oddaj dejala, da sploh ne more dojeti, da bo postala mati. Nosečnost je sicer dolgo časa skrivala pred javnostjo, prav tako med nosečnostjo ni delila veliko informacij. Da je noseča, je svetu sporočila na prav poseben način, in sicer v enem od očetovih videospotov. Prav tako je šele po velikem razkritju povedala, da je bila noseča že na poroki.

Eminem je ob zahvalnem dnevu nastopil ob polčasu tekme ameriškega nogometa.
Eminem je ob zahvalnem dnevu nastopil ob polčasu tekme ameriškega nogometa. FOTO: AP

V svojem podkastu je razkrila tudi, kako je slavnemu očetu povedala, da bo postal dedek vnuku. "Mojemu očetu smo kupili dres z napisom 'dedek' na hrbtu in odlično se je izšlo," je povedala in dodala, da je novica zvezdnika sprva sicer nekoliko zmedla. Ko je prejel darilo, v katerem se je skrival dres, se je namreč začel opravičevati, češ da sam na srečanje ni prinesel nobenega darila. Dodatno je bil zmeden, ko je na dresu videl napis 'dedek', saj je sprva pomislil, da se šalijo iz njegovih let. Šele, ko so mu izročili sliko ultrazvoka, je dojel, kaj se pravzaprav dogaja.

Da bo prvič dedek, je Eminem sicer razkril v ganljivem videu za pesem Temporary, ki vključuje več domačih posnetkov njegove hčerke Hailie Jade.

eminem nastop hčerka vnuk
Naslednji članek

Zahvalni dan: zvezdniki delili prisrčne utrinke prazničnega dne

SORODNI ČLANKI

Eminem znova dedek: posvojena hči pričakuje otroka

Eminem postal dedek: hčerka se je očetu poklonila s sinovim imenom

Nekdanji Eminemov uslužbenec prodajal njegovo neizdano glasbo

Eminem o skupnem albumu s 50 Centom: Prenehati morava z izgovori

Po boju z rakom je umrla Eminemova mati

Barack Obama ob boku Eminema zarepal njegovo uspešnico

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trump
28. 11. 2025 21.24
To ni M.M.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385