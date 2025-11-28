Eminemov koncert navdušil tudi raperjevega vnuka

Raper Eminem je zahvalni dan preživel delovno. V Detroitu je namreč nastopil ob polčasu tekme ameriškega nogometa. A kljub dejstvu, da na praznik ni počival, je poseben dan vseeno preživel v družbi družine. Na tribunah sta ga namreč med nastopom bodrila hčerka Hailie Jade in vnuk Elliot Marshall.
Malček, ki je na svet prijokal marca letos, je zaplesal na ritme dedkove glasbe. Skrbna mama je njegova ušesa zaščitila z velikimi slušalkami in ga tesno objela, medtem ko sta z varne razdalje opazovala raperjev šov. "Dedek je," je moč prebrati z ust 29-letnice, ki je posnetek delila na svojem profilu na Instagramu. Na koncertu je bil tudi njen soprog Evan McClintock.
Hailie Jade je pred rojstvom v eni od pogovornih oddaj dejala, da sploh ne more dojeti, da bo postala mati. Nosečnost je sicer dolgo časa skrivala pred javnostjo, prav tako med nosečnostjo ni delila veliko informacij. Da je noseča, je svetu sporočila na prav poseben način, in sicer v enem od očetovih videospotov. Prav tako je šele po velikem razkritju povedala, da je bila noseča že na poroki.
V svojem podkastu je razkrila tudi, kako je slavnemu očetu povedala, da bo postal dedek vnuku. "Mojemu očetu smo kupili dres z napisom 'dedek' na hrbtu in odlično se je izšlo," je povedala in dodala, da je novica zvezdnika sprva sicer nekoliko zmedla. Ko je prejel darilo, v katerem se je skrival dres, se je namreč začel opravičevati, češ da sam na srečanje ni prinesel nobenega darila. Dodatno je bil zmeden, ko je na dresu videl napis 'dedek', saj je sprva pomislil, da se šalijo iz njegovih let. Šele, ko so mu izročili sliko ultrazvoka, je dojel, kaj se pravzaprav dogaja.
Da bo prvič dedek, je Eminem sicer razkril v ganljivem videu za pesem Temporary, ki vključuje več domačih posnetkov njegove hčerke Hailie Jade.
