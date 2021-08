Eminemova bivša žena hospitalizirana

Ameriški mediji so sporočili novico, da so bivšo ženo raperja Eminema, 46-letno Kim Scott, nedavno hospitalizirali. Glasbenik in Scott, ki sedaj že okreva v domačem okolju, sta bila poročena dvakrat. Prvič sta zakon prekinila leta 2001, drugič pa leta 2006, po tem, ko sta bila poročena zgolj nekaj mesecev.

46-letno Kim Scott, ki je bila pred slabima dvema desetletjema poročena z raperjem Eminemom, s katerim ima skupaj hčerko Hailie Jade, je medicinsko osebje konec prejšnjega meseca urgentno odpeljalo v bolnišnico. icon-expand Kim Scott in Eminem FOTO: Twitter Michiganska policija je bila 30. julija namreč obveščena, da je Kim skušala narediti samomor, zato se je na klic hitro odzvala in 46-letnico odpeljala v bolnišnico, kjer so ji oskrbeli rane in preverili njeno duševno stanje. Kim se je s podobnimi težavami soočila že v letu 2015. Takrat je za medije dejala, da ji je bil Eminem v veliko podporo: "Postala sva zelo dobra prijatelja. Skupaj skušava na najbolj normalen način vzgojiti hčerko." PREBERI ŠE Eminemova hči delila redko fotografijo s svojim dolgoletnim izbrancem Bivša zakonca sta v začetku tega tisočletja s svojim burnim ljubezenskim življenjem polnila strani rumenih medijev, raper pa je v tistem času izdal kar nekaj pesmi, v katerih je obračunal s takratno ženo. Da je bilo njuno razmerje zares pestro, potrjuje tudi dejstvo, da sta bila poročena kar dvakrat, prvič leta 2001, nato pa še leta 2006.