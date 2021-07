Eminemova hči delila redko fotografijo s svojim dolgoletnim izbrancem

Razmerje Hailie in Evana očitno odobrava tudi njena družina, pod sliko se je namreč zvrstilo kar nekaj lepih komentarjev. Enega od teh je zapisal tudi Eminemov brat, Nathan Kane Mathers , ki je bil kratek: ''Moj prijatelj Evan.'' Objava pa se je zdela zanimiva tudi oboževalcem njenega slavnega očeta, saj se jih je kar nekaj pošalilo na račun tega, kako je biti zet glasbene legende in kako se mora v njegovi družbi sploh vesti.

Mathersova in McClintock, oba 25-letnika, sta zaljubljenca še iz srednješolskih let. V zvezi sta od leta 2016, takrat sta oba obiskovala univerzo Michigan State. Hailie je za ameriške medije že večkrat dejala, da njen oče njuno zvezo močno podpira in hkrati dodala, da sta si s slavnim raperjem ''zelo, zelo blizu.'' Družina podpira predvsem dejstvo, da se zaljubljenca ob večerih raje zadržujeta doma, kakor da bi se odločala za divje nočne zabave, kot to počnejo njuni vrstniki.