Eminemova hči izdala linijo oblačil

Eminemova hči Hailie Jade Mathers se je podala v modne vode in v sklopu svojega podkasta ustvarila linijo športno-elegantnih modnih kosov. "Uradno je," je na Instagramu sporočila veselo vest in s sledilci delila video posnetek, na katerem je pojasnila, kako je bilo videti ozadje enoletnega projekta.

"Želela sem se prepričati, da oblačila ne bodo zgolj udobna in lepa, temveč da se jih bo lahko nosilo kot običajen kos oblačila," je pojasnila in poudarila, da ni želela, da so oblačila videti kot reklamni pripomoček. Priznala je, da je perfekcionistka.

Kupci bodo morali za kose v kolekciji odšteti med 30 in 60 evrov, raperjeva hči pa je pri tem poudarila, da se je med ustvarjalnim procesom srečala s številnimi dobavitelji, da bi lahko našla tistega, ki bi najbolj ustrezal.

Pri oglaševanju je Hailie na pomoč priskočil tudi zaročenec Evan McClintock, ki je za to priložnost stopil v čevlje modela in poziral v kosih iz kolekcije. Spomnimo, zaročenca sta se spoznala med študijem, v zvezi pa sta vse od leta 2016.