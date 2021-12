Eminemova posvojena hči Alaina zaročena z dolgoletnim fantom

Eminemova posvojena hči Alaina bo kmalu dahnila usodni 'da'. Veselo novico je sporočila na družbenem omrežju Instagram , na katerem je delila fotografije srečnega trenutka, ko je dolgoletni fant pokleknil na eno koleno in zastavil ključno vprašanje. Alaina se je odzvala z navdušenjem, saj je ob fotografijah dodala še zapis, v katerem je poudarila, da bi še stokrat pristala, da bo postala njegova žena.

"Ta trenutek, to življenje. Še stokrat bi ti rekla 'da'. Ljubim te," je ob treh fotografijah, ki jih je delila s sledilci, pripisala Alaina. Na pri fotografiji je par na terasi na vrhu zgradbe, Moeller pa na enem kolenu kleči pred 28-letnico, ki mu nasmejana zre v obraz. Na drugi fotografiji se Alaina nagiba k Mattu po poljub, na tretji fotografiji pa nazdravljata s kozarci, pri čemer je viden zaročni prstan z velikim diamantom.

Par je julija praznoval sedmo obletnico, Alaina pa je na Instagramu zapisala: "Ko je moja ljubezen do tebe v sedmih letih rasla, je ena stvar ostala enaka: še vedno si moja najljubša oseba na svetu. Si moj najboljši prijatelj, najboljši oče kosmatincu in najboljši partner. Hvala, da me ljubiš. Vse najboljše za obletnico. Ljubim te."