Emir iz Moja boš na rdečo preprogo prišel z izbranko

Igralec Kaan Urgancıoğlu , ki v Moja boš igra neusmiljenega in krutega Emirja, se je minuli konec tedna udeležil podelitve glasbenih nagrad Premio Lo Nuestro v Miamiju. Na presenečenje oboževalcev pa ni prišel sam, ampak v spremstvu svoje izbranke Zeynep Oymak , s katero sta skupaj več kot tri leta, a svojega zasebnega življenja ne razkazujeta na družbenih omrežjih.

Turška uspešnica Moja bošje svoj pečat pustila tudi v Latinski Ameriki, kjer se trenutno predvaja. Zaradi odlične gledanosti serije so pri gledalcih razumljivo vse bolj priljubljeni tudi turški zvezdniki, ki jim je ta tragična ljubezenska zgodba prinesla svetovno slavo.

Zaljubljenca sta se na rdeči preprogi sprehodila pred fotografskimi objektivi. 38-letni igralec je za to posebno priložnost izbral klasično črno moško obleko z metuljčkom in tudi njegova draga je stavila na črno. Pozornost je pritegnila v dolgi elegantni obleki, v kateri je razgalila ramena. Ob rdeči preprogi so zvezdnika Moje boš čakali številni oboževalci, nekaterim izmed njih pa se je nasmehnila sreča, saj se jim je s postavnim Turkom uspelo tudi fotografirati.