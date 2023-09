Emma Heming Willis: Ne vem, ali se Bruce zaveda svoje bolezni

Družina Bruca Willisa je v začetku tega leta sporočila, da se igralec bori z demenco, ki vpliva na njegove jezikovne sposobnosti. Prvič po razkritju diagnoze je po pol leta spregovorila zvezdnikova žena Emma Heming Willis in priznala, da je bolezen težka za celotno družino. Obenem je še dodala, da ne ve, ali se 68-letnik svojih zdravstvenih težav sploh zaveda.

"Ne vem, ali se zaveda svojega zdravstvenega stanja, je pa njegova bolezen težka za celo družino," je nedavno prvič po razkritju diagnoze svojega moža Bruca Willisa dejala Emma Heming Willis. Kot je še dodala, je demenca, ki so jo igralcu diagnosticirali pred več kot enim letom, resnično bolezen, ki ne prizadene samo obolelega, temveč celotno družino. "Učim se, da je demenca težka," je še dodala.

Med drugim je Emma v oddaji Today na NBC razkrila tudi, da v njihovi družini demenca ni tabu tema in da se o njej odprto pogovarjajo. "Najpomembneje se mi zdi, da sem svojim hčerkam lahko povedala, kaj bolezen je. Ko izveš za diagnozo, je to nekakšno olajšanje, saj končno razumeš, kaj se dogaja," je povedala 45-letnica in dodala: "Ne želim, da očetovo bolezen jemljeta kot sramoto. Bruce je za nas darilo. Uči nas ljubezni, potrpežljivosti, odpornosti. To je njegova moč."

Nekdanja manekenka vse od diagnoze skrbi za svojega zvezdniškega moža, a poudarja, da ni njegova skrbnica. "Sem le skrbna partnerica in ne njegova skrbnica. Vseeno imam slabo vest, če si kdaj vzamem nekaj časa zase," je priznala Emma, ki se trudi prek svojih družbenih kanalov, pa tudi z gostovanji in intervjuji v raznih oddajah širiti informacije o bolezni. "Za to bolezen ni zdravila, a pomembno je o njej osveščati," je prepričana zvezdnica, ki je v videu, ki ga je delila na družbenih kanalih v sklopu tedna, namenjenega osveščanju o demenci, priznala tudi, da se je sama težko naučila prositi za pomoč, a da je to zelo pomembno.

Novico o zvezdnikovi diagnozi, ki je napredovala, je njegova družina razkrila letos februarja. Že lani so sporočili, da se zaradi težav z govorom umika iz igralskega poklica. Sprva je trpel za afazijo, torej motnjo v govorjenju ali razumevanju, a se je njegovo stanje poslabšalo v frontotemporalno demenco (FTD), ki med drugim povzroča tudi težave z gibljivostjo in kasnejšo oslabelost mišic, osebnostne spremembe in motnje spomina.