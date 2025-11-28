Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Žena Brucea Willisa pred prazniki: Življenje gre naprej

Los Angeles, 28. 11. 2025 13.04 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
1

Emma Heming Willis se kljub moževi diagnozi frontotemporalne demence veseli prihajajočih praznikov. Kljub igralčevi težki bolezni se družina uspešno prilagaja situaciji in ustvarja nove spomine ob starih tradicijah. "Življenje gre naprej. Preprosto gre naprej. Demenca je težka, a v njej je še vedno veselje," je med drugim dejala žena Brucea Willisa.

Emma Heming Willis se veseli ustvarjanja novih spominov z možem Bruceom Willisom in njuno družino. "Veselimo se, vendar je preprosto drugače," je 47-letna manekenka in igralka povedala za People in dodala: "Bruce je oboževal božič in radi ga praznujemo z njim. Preprosto je zdaj to videti drugače, zato smo se temu nekako prilagodili."

Emma Heming Willis
Emma Heming Willis FOTO: Profimedia

70-letnemu Bruceu so leta 2022 diagnosticirali afazijo, ki ji je sledila frontotemporalna demenca, njegova družina pa je tedaj tudi oznanila, da se priljubljen zvezdnik umika iz igralstva. "Učiti se moraš, se prilagajati in ustvarjati nove spomine, prenesti iste tradicije, kot si jih imel prej. Življenje gre naprej. Preprosto gre naprej. Demenca je težka, a v njej je še vedno veselje. Mislim, da je pomembno, da o demenci ne ustvarjamo tako negativne slike. Še vedno se smejimo. Še vedno je veselje. Le videti je drugače," je dodala za omenjen medij.

Preberi še Bruce Willis na bližnjo plažo z roko v roki s svojim negovalcem

Emma in Bruce, ki sta poročena od leta 2009, imata dve hčerki, 11-letno Mabel Ray Willis in 9-letno Evelyn Penn Willis. Legendarni igralec pa ima iz preteklega zakona z igralko Demi Moore še tri odrasle hčerke, Rumer, Scout in Tallulah. "Družinsko življenje je zelo preprosto – pravzaprav je vedno bilo. Mislim, da je veselje že samo to, da sem lahko z njim. Da sem ob njem lahko njegova žena. To so ti trenutki," je dodala žena upokojenega igralca.

Emma Heming Willis Bruce Willis igralec prazniki
Naslednji članek

Sharon in Kelly Osbourne po Ozzyjevi smrti prvič na rdeči preprogi

SORODNI ČLANKI

Bruce Willis na bližnjo plažo z roko v roki s svojim negovalcem

Žena Brucea Willisa: Hčerki sta žalostni, pogrešata ga

Bolezen Brucea Willisa: Demi Moore spregovorila o svojih čustvenih tegobah

Žena Brucea Willisa: Če se s tem ne soočaš, nimaš pravice obsojati

Na VOYO prišel eden zadnjih filmov Brucea Willisa pred boleznijo

Žena Brucea Willisa: Je dobrega fizičnega zdravja, le možgani nočejo sodelovati

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
28. 11. 2025 14.19
+1
Važn ji je samo, da ma bančno kartico vezano na njegov račun in da ta še kar deluje...
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385