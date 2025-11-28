Žena Brucea Willisa pred prazniki: Življenje gre naprej

Emma Heming Willis se veseli ustvarjanja novih spominov z možem Bruceom Willisom in njuno družino. "Veselimo se, vendar je preprosto drugače," je 47-letna manekenka in igralka povedala za People in dodala: "Bruce je oboževal božič in radi ga praznujemo z njim. Preprosto je zdaj to videti drugače, zato smo se temu nekako prilagodili."
70-letnemu Bruceu so leta 2022 diagnosticirali afazijo, ki ji je sledila frontotemporalna demenca, njegova družina pa je tedaj tudi oznanila, da se priljubljen zvezdnik umika iz igralstva. "Učiti se moraš, se prilagajati in ustvarjati nove spomine, prenesti iste tradicije, kot si jih imel prej. Življenje gre naprej. Preprosto gre naprej. Demenca je težka, a v njej je še vedno veselje. Mislim, da je pomembno, da o demenci ne ustvarjamo tako negativne slike. Še vedno se smejimo. Še vedno je veselje. Le videti je drugače," je dodala za omenjen medij.
Emma in Bruce, ki sta poročena od leta 2009, imata dve hčerki, 11-letno Mabel Ray Willis in 9-letno Evelyn Penn Willis. Legendarni igralec pa ima iz preteklega zakona z igralko Demi Moore še tri odrasle hčerke, Rumer, Scout in Tallulah. "Družinsko življenje je zelo preprosto – pravzaprav je vedno bilo. Mislim, da je veselje že samo to, da sem lahko z njim. Da sem ob njem lahko njegova žena. To so ti trenutki," je dodala žena upokojenega igralca.
