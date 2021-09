Emma Raducanu: Kate Middleton ima izjemen forehand

Emma Raducanu je svojevrsten fenomen, saj se je v finale US Opna prebila, potem ko je na glavni turnir prišla skozi kvalifikacije. Srca britanskih navijačev je osvojila že v Wimbledonu, kjer se je na svojem sploh prvem grand slam turnirju prebila kar v osmino finala. Zanjo je navijala tudi celotna britanska kraljeva družina. Kate je po zmagi na turnirju v Združenih državah na uradnem Twitterjevem profilu zapisala čestitko in dodala, da so nanjo izjemno ponosni. Športnici pa je osebno čestitala tudi kraljica Elizabeta II: ''To je neverjeten dosežek pri tako mladih letih, ki dokazuje vaše trdo delo in predanost. Nobenega dvoma nimam o vašem izjemno uspešnem nastopu in vaši nasprotnici Leylah Fernandez, s katero bosta navdihnili naslednjo generacijo teniških igralcev. Vam in tudi vašim številnim navijačem pošiljam najlepše želje,'' so bile besede, za katere je Emma kasneje dejala, da so ji ''pomenile vse in da jih bo zagotovo dala uokviriti.''