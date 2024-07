Emma Roberts o Kim Kardashian: Je ena najbolje pripravljenih igralk

Zdi se, da se je prijateljstvo Emme Roberts in Kim Kardashian med snemanjem serije Ameriška grozljivka močno okrepilo. 33-letna Emma se je pred kratkim pojavila na podkastu iHearta, Table for Two , ki ga je vodil Bruce Bozzi . Igralka je o 43-letni Kim povedala veliko lepih stvari. "Je ena najbolje pripravljenih igralk, s katerimi sem delala," je priznala in dodala: "Večkrat sem prišla v službo in ljudje, ki jih ne bom imenovala, a veste, kdo so, sploh ne poznajo svojih stavkov, se niso naučili svojega besedila. To je v redu, vsi imamo takšne dni. Vendar Kim je poznala vsako svojo vrstico."

Prav tako je pohvalila njeno delovno etiko in samozavest na snemanju. "Pogledala te bo v oči in naredila, kar mora," je rekla. "Želim si, da bi bila tako odprta in ranljiva. In včasih mi postane nerodno, pa igram že 20 let, ona pa je izjemno profesionalna in samozavestna," je dejala in nadaljevala: "Ne nosi se, je zelo normalna. In to je bilo tudi res navdihujoče videti."

Ko se je ozrla nazaj na čas, ko jo je prvič srečala, je razkrila, da je včasih nakupovala v trgovini sester Kardashian, še preden je resničnostna oddaja Keeping Up With The Kardashians sploh obstajala. "Včasih sem pri njih, v trgovini DASH v Calabasasu, kupovala kavbojke," se je spominjala igralka in povedala, da sta se s Kim šalili, kako daleč sta obe prišli od takrat. "Mislim, da sem bila stara 12 ali 13 let," se je spominjala. "To je bilo, tik preden so naredili svojo oddajo, jaz pa sem bila takrat že v filmski industriji in zdelo se mi je tako kul, da sem si lahko privoščila in kupila sedem kavbojk pri njih," je dejala in priznala: "Na koncu dneva sva le dve dekleti iz Calabasasa."