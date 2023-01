Emma Roberts o snemanju z Richardom Gerom: Zdaj je krog zaključen

"Všeč mi je bil v filmu Čedno dekle in Pobegla nevesta," je o igralcu Richardu Geru na nedavni projekciji filma Maybe I Do razkrila Emma Roberts . "V obeh je zaigral z mojo teto Julio," je še dodala.

"Ves dan bi lahko samo gledala prenos Diane Keaton v živo, ker je tako smešna, tako pametna in tako nadarjena," je pojasnila in dodala, da je odraščala ob gledanju filmov Baby Boom in Klub vražjih babnic. "Preprosto zabavno je bilo deliti prostor z njo," je povedala o svoji filmski mami. V prihajajočem filmu med drugim igrajo tudi Susan Sarandon, William H. Macy in Luke Bracey.