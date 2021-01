Emma Roberts poiskala strokovne nasvete glede materinstva

"Emma je doma in materinstvo ji gre odlično od rok. Zelo je vesela, mirna in zadovoljna, ker je lahko mati,"je povedal anonimen vir oEmmi Roberts za tuje medije. A igralka, ki je navdušila v American Horror Story, je skupaj s partnerjemGarrettom Hedlundom poiskala pomoč strokovnjakov, ki so jima priskočili na pomoč z nasveti, kako vzgajati njunega prvorojenca in kako se dobro odrezati v vlogi staršev. "V tem trenutku želita uživati v tej novi vlogi in to pot želita prehoditi skupaj."