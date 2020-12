Emma Roberts postala mamica

Zvezdnica je oktobra imela tudi manjšo vrtno zabavo ob prihodu novorojenčka, katere se je zaradi pandemije covida-19 udeležilo le 15 ljudi. Kasneje se je družini zahvalila, ker so ji omogočili, da je lahko kljub 'čudnim' časom proslavila nosečnost. Emma je pojasnila, da je endometrioza vplivala na njeno plodnost, zato je morala dati zamrzniti jajčeca in si tako zagotoviti, da bo lahko imela otroke.

Emma Roberts , ki je postala znana po svoji vlogi v ameriški seriji American Horror Story, je rodila 27. decembra v Los Angelesu, so potrdili viri za portal TMZ . Tako mamica kot dojenček se počutita v redu in sta zdrava, presrečna starša pa sta svojemu prvorojencu dala ime Rhodes .

Mlada zaljubljenca Emma in Garrett Hedlund sta govorice o zvezi sprožila marca 2019, po tem, ko se je 29-letnica razšla z dolgoletnim partnerjem, Evanom Petersom, s katerim sta imela buren odnos."Že kar nekaj časa sta imela vzpone in padce in resnično sta se trudila, da bi jima uspelo. Razhod je bil pričakovan," je takrat povedal vir blizu zvezdnice. Emma in Garrett sta imela skupne prijatelje, tako sta tudi vzpostavila tesno vez. Pred tem je bil Garrett nekaj let v zvezi s Kirsten Dunst.